В Рязанской области школьницу укусила собака, суд потребовал компенсацию

В Путятино суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу 13-летней девочки, укушенной безнадзорной собакой. Проверка, проведенная прокуратурой района, инициирована после обращения местной жительницы, которая сообщила о происшествии с ее дочерью. Известно, что инцидент произошел на территории образовательного учреждения, где собака укусила девочку за ногу, оставив ей рану правой голени. Ребенок испытал физическую боль, страх и нравственные страдания. Прокуратура направила представление директору школы, а также обратилась в суд с иском к администрации района о взыскании компенсации. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура направила представление директору школы, а также обратилась в суд с иском к администрации района о взыскании компенсации. Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав, что девочка имеет право на моральную компенсацию.