В ОП заявили о необходимости бесплатных парковок для многодетных семей

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что введение бесплатных парковок является хорошим предложением и должно стать федеральным стандартом в рамках реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей. Он подчеркнул, что бесплатная парковка уже зарекомендовала себя как одна из самых востребованных мер поддержки для многодетных семей в Москве. Рыбальченко также добавил, что для семей с пятью и более детьми следует увеличить количество мест для автомобилей, имеющих право на бесплатное парковочное место, как минимум до двух.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о необходимости распространения практики бесплатных парковок для многодетных семей на все регионы России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что введение бесплатных парковок является хорошим предложением и должно стать федеральным стандартом в рамках реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Рыбальченко подчеркнул, что бесплатная парковка уже зарекомендовала себя как одна из самых востребованных мер поддержки для многодетных семей в Москве.

Он также добавил, что для семей с пятью и более детьми следует увеличить количество мест для автомобилей, имеющих право на бесплатное парковочное место, как минимум до двух.