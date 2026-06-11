В Госдуме предложили ввести бесплатное горячее питание для всех школьников

Депутат Сергей Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников. Об этом пишет РИА Новости. Он заявил, что государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем ученикам, а не только детям начальных классов. По его мнению, это решение поможет улучшить здоровье школьников и поддержать их семьи. Миронов также отметил, что с 1 сентября вступят в силу новые санитарные правила по общественному питанию, включая школьное. Он подчеркнул, что необходимо пересматривать не только санитарные нормы, но и подходы к системе школьного питания, так как содержание прежних правил осталось неизменным.

Депутат Сергей Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем ученикам, а не только детям начальных классов. По его мнению, это решение поможет улучшить здоровье школьников и поддержать их семьи.

Миронов также отметил, что с 1 сентября вступят в силу новые санитарные правила по общественному питанию, включая школьное. Он подчеркнул, что необходимо пересматривать не только санитарные нормы, но и подходы к системе школьного питания, так как содержание прежних правил осталось неизменным.