УК привлекли к ответственности за бездействие при затоплении подвала в Рыбном

Известно, что в многоквартирном доме, расположенном в Рыбном, произошло затопление подвального помещения канализационными стоками. После устранения аварийной ситуации управляющая компания не предприняла необходимых мер по осушению, дезинфекции подвала и его конструктивных элементов, а также по удалению плесени. В связи с этим руководителю организации внесено представление. По результатам рассмотрения выполнены все необходимые мероприятия по устранению нарушений, и должностное лицо компании привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Рыбновского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере эксплуатации жилищного фонда и выявила нарушения в деятельности УК. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Известно, что в многоквартирном доме, расположенном в Рыбном, произошло затопление подвального помещения канализационными стоками.

После устранения аварийной ситуации управляющая компания не предприняла необходимых мер по осушению, дезинфекции подвала и его конструктивных элементов, а также по удалению плесени. В связи с этим руководителю организации внесено представление.

По результатам рассмотрения выполнены все необходимые мероприятия по устранению нарушений, и должностное лицо компании привлечено к дисциплинарной ответственности.