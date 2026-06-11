Россиянам рассказали, какие вакцины считаются обязательными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каждому рекомендуется пройти вакцинацию от ряда опасных заболеваний, включая туберкулез, гепатит B, корь, коклюш, дифтерию, столбняк, полиомиелит и краснуху. По ее словам, эти прививки входят в национальный календарь вакцинации и помогают сформировать защиту от инфекций на долгие годы. Также в России ежегодно проводится вакцинация от гриппа. Как отметили в ведомстве, это помогает сдерживать уровень сезонной заболеваемости

Россиянам рассказали, какие вакцины считаются обязательными. Об этом сообщает «Лента. ру».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каждому рекомендуется пройти вакцинацию от ряда опасных заболеваний, включая туберкулез, гепатит B, корь, коклюш, дифтерию, столбняк, полиомиелит и краснуху.

По ее словам, эти прививки входят в национальный календарь вакцинации и помогают сформировать защиту от инфекций на долгие годы.

Также в России ежегодно проводится вакцинация от гриппа. Как отметили в ведомстве, это помогает сдерживать уровень сезонной заболеваемости