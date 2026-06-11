Россиянам рассказали, чем грозит пристрастие к сладкой газировке

Исследование Национального института онкологии США показало, что регулярное употребление напитков с добавленным сахаром связано с повышенным риском развития двух форм рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и внутрипеченочной холангиокарциномы (ВХК). Отмечается, что данные получены в результате анализа информации о более чем 1,5 млн участников и почти 18-летнего наблюдения. При этом напитки с искусственными подсластителями не показали связи с раком.

Россиянам рассказали, чем грозит пристрастие к сладкой газировке. Об этом пишут «Известия».

Исследование Национального института онкологии США показало, что регулярное употребление напитков с добавленным сахаром связано с повышенным риском развития двух форм рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и внутрипеченочной холангиокарциномы (ВХК).

Отмечается, что данные получены в результате анализа информации о более чем 1,5 млн участников и почти 18-летнего наблюдения.

При этом напитки с искусственными подсластителями не показали связи с раком.