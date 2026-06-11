Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших от мазута пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы проводят под контролем Роспотребнадзора. Как заявили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Случаев выбросов нефтепродуктов за прошедшее время не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружено.

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, еще 18 проходят экспертизу. Об этом 11 июня сообщили в соцсетях правительства России.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших от мазута пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы проводят под контролем Роспотребнадзора.

Как заявили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Случаев выбросов нефтепродуктов за прошедшее время не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружено.

Уточняется, что с начала работ очистили более 3,6 тысяч километров берега, в том числе повторно. В специализированные организации отправили около 185,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.