Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
28°
Птн, 12
28°
Сбт, 13
25°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.91 / 74.10 11/06 14:05
Нал. EUR 88.31 / 88.60 11/06 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 342
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 667
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 367
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Пяти работникам рязанского предприятия не выплачивали зарплату
Установлено, что пяти работникам предприятия задолжали 72 тысячи рублей по зарплате. Они обратились в прокуратуру Октябрьского района Рязани. Прокурор подал в суд. Он потребовал погасить задолженность и выплатить компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен. Работодатель выполнил требования.

Пяти работникам рязанского предприятия не выплачивали зарплату. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что пяти работникам предприятия задолжали 72 тысячи рублей по зарплате. Они обратились в надзорный орган Октябрьского района Рязани.

Прокурор подал в суд. Он потребовал погасить задолженность и выплатить компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен. Работодатель выполнил требования.