Пяти работникам рязанского предприятия не выплачивали зарплату

Установлено, что пяти работникам предприятия задолжали 72 тысячи рублей по зарплате. Они обратились в прокуратуру Октябрьского района Рязани. Прокурор подал в суд. Он потребовал погасить задолженность и выплатить компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен. Работодатель выполнил требования.