Пяти работникам рязанского предприятия не выплачивали зарплату
Установлено, что пяти работникам предприятия задолжали 72 тысячи рублей по зарплате. Они обратились в прокуратуру Октябрьского района Рязани. Прокурор подал в суд. Он потребовал погасить задолженность и выплатить компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен. Работодатель выполнил требования.
Пяти работникам рязанского предприятия не выплачивали зарплату. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что пяти работникам предприятия задолжали 72 тысячи рублей по зарплате. Они обратились в надзорный орган Октябрьского района Рязани.
Прокурор подал в суд. Он потребовал погасить задолженность и выплатить компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен. Работодатель выполнил требования.