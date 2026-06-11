Пользователи сообщили о сбое в работе Т-Банка

Пользователи сообщают о сбое в работе приложения Т-Банка. У части клиентов не отображаются счета и банковские карты, а также не обновляются данные по остаткам. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки зафиксировано около 1,6 тыс. жалоб, из них 1,3 тыс. — в течение последнего часа. Сообщения о проблемах поступают в основном от пользователей устройств на iOS (45,2%) и Android (33,3%).

Пользователи сообщают о сбое в работе приложения Т-Банка. У части клиентов не отображаются счета и банковские карты, а также не обновляются данные по остаткам.

По данным сервиса Downdetector, за последние сутки зафиксировано около 1,6 тыс. жалоб, из них 1,3 тыс. — в течение последнего часа.

Сообщения о проблемах поступают в основном от пользователей устройств на iOS (45,2%) и Android (33,3%).

Фото: Downdetector.