Полуголый мужчина устроил «разгром» с велосипедами в Рязани
В Рязани на территории ВДНХ полуголый мужчина повалил припаркованные велосипеды и самокаты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях. По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине начал ронять транспорт, находившийся на парковке. Причины поведения мужчины не уточняются.
В Рязани на территории ВДНХ полуголый мужчина повалил припаркованные велосипеды и самокаты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине начал ронять транспорт, находившийся на парковке. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего видео распространилось в соцсетях.
Причины поведения мужчины не уточняются.