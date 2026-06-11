Полуголый мужчина устроил «разгром» с велосипедами в Рязани

В Рязани на территории ВДНХ полуголый мужчина повалил припаркованные велосипеды и самокаты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях. По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине начал ронять транспорт, находившийся на парковке. Причины поведения мужчины не уточняются.

В Рязани на территории ВДНХ полуголый мужчина повалил припаркованные велосипеды и самокаты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине начал ронять транспорт, находившийся на парковке. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего видео распространилось в соцсетях.

Причины поведения мужчины не уточняются.