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Минздрав расширил перечень медицинских специальностей
Минздрав России обновил номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений подготовки. В перечень специальностей для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием вошли аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

Минздрав России обновил номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

В перечень специальностей для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием вошли аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

При этом специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохранятся до 1 сентября 2028 года.

Для специалистов со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием в номенклатуру включили медицинскую микробиологию, нутрициологию и стоматологическое дело.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.