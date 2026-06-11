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А что в кино? «Холоп-3», «Ателье колдовских колпаков» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мультфильм «Зверолюция» (Испания). После того как девочка Зои и её питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои получает звериную силу и острые когти, чтобы возглавить неуправляемую пушистую команду и спасти мир.

Приключенческая комедия «Холоп-3» (Россия). Супруги Лена и Борис Вяземские собираются развестись и продать компанию, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы перевоспитать родителей в эпохе Петра I с помощью морских приключений и опасностей. Продолжение комедий «Холоп» (2019) и «Холоп-2» (2023).

Аниме «Ателье колдовских колпаков» (Япония). Простая девочка Коко случайно узнаёт, что магия доступна любому, кто использует специальные инструменты, после чего попадает в мир волшебников и начинает учиться овладевать новым мастерством. Финал первого сезона одноименного аниме-сериала.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».