Житель Рязани фиктивно прописал в своей квартире 11 мигрантов

Мужчина прописал иностранцев в возрасте от 21 года до 45 лет в квартире на улице Молодцова. Регистрировал он граждан страны Средней Азии через МФЦ на улице Почтовой. При этом злоумышленник знал, что фактически иностранцы не будут проживать в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

45-летний неработающий житель Рязани фиктивно прописал в своей квартире 11 мигрантов. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчина прописал иностранцев в возрасте от 21 года до 45 лет в квартире на улице Молодцова. Регистрировал он граждан страны Средней Азии через МФЦ на улице Почтовой. При этом злоумышленник знал, что фактически иностранцы не будут проживать в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.