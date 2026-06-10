Возле музея-усадьбы Павлова установят скульптуру собак

Скульптуру собаки установят около музея-усадьбы академика Ивана Павлова. Об этом сообщила компания-подрядчик. Над арт-объектом работают скульптуры Полина и Василий Горбуновы. Проект согласовал художественный совет города. Закончить работы планируют к августу, когда завершится благоустройство улицы Павлова.