Власти: более 30% рязанцев не платят за проезд, когда заходят в боковые двери

Администрация города прокомментировала конфликт в автобусе № 17, который произошел 3 июня. Рязанка жаловалась на духоту в салоне, а также конфликт с водителем — тот запускал людей только через переднюю дверь. Чиновники ответили на претензии по поводу жары. По данным комментария, кондиционер в автобусе полностью исправен. Однако в часы пик, когда салон переполнен, а остановки приходится делать через каждые несколько минут, техника не справляется с нагрузкой. Вторая причина недовольства — посадка исключительно через переднюю дверь. В мэрии пояснили, что на маршруте нет кондуктора, поэтому водителю приходится самому контролировать оплату.

Администрация города прокомментировала конфликт в автобусе № 17, который произошел 3 июня. Комментарий опубликован в соцсетях.

Рязанка жаловалась на духоту в салоне, а также конфликт с водителем — тот запускал людей только через переднюю дверь.

Чиновники ответили на претензии по поводу жары. По данным комментария, кондиционер в автобусе полностью исправен. Однако в часы пик, когда салон переполнен, а остановки приходится делать через каждые несколько минут, техника не справляется с нагрузкой.

Вторая причина недовольства — посадка исключительно через переднюю дверь. В мэрии пояснили, что на маршруте нет кондуктора, поэтому водителю приходится самому контролировать оплату.

«Более 30% людей, вошедших через боковые двери в час пик, не платят за проезд», — написали в горадминистрации.