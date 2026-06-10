В Рязанской области за сутки оштрафовали 14 пешеходов-нарушителей

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. 9 июня сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход» с целью снизить аварийность с участием пеших участников дорожного движения. Всего выявлено 14 нарушений, совершенных пешеходами.

В Рязанской области за сутки оштрафовали 14 пешеходов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

9 июня сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход» с целью снизить аварийность с участием пеших участников дорожного движения. Всего выявлено 14 нарушений, совершенных пешеходами.