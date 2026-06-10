В Рязанской области вновь объявили беспилотную опасность
Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 08:40 10 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, ночью над регионом перехватили БПЛА.
В Рязанской области вновь объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 08:40 10 июня.
Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Напомним, ночью над регионом перехватили БПЛА.