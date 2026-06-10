В Рязанской области партия «Новые люди» провела масштабные мероприятия для старшего возраста

Партия «Новые люди» развивает в Рязанской области программу активного долголетия «Жить по-новому». В минувшие выходные в Лесопарке прошло музыкальное мероприятие с дискотекой и живой музыкой от группы «Одноклассники». Руководитель регионального отделения партии Анастасия Стеценко отметила, что у пожилых людей есть потребность в творчестве и общении, поэтому проводятся танцевальные вечера и создаются клубы по интересам. Программа включает танцевальные фестивали, мастер-классы и развитие предпринимательства среди старшего поколения. Популярны образовательные мероприятия, помогающие пенсионерам осваивать современные технологии, например, оплачивать услуги ЖКХ или записываться к врачу через смартфон.

Партия «Новые люди» развивает в Рязанской области программу активного долголетия «Жить по-новому». Очередным событием стало яркое музыкальное мероприятие на открытом воздухе, которое прошло в минувшие выходные в Лесопарке. Гости посетили дискотеку, а также танцевали под живую музыку под хиты известной в Рязани группы «Одноклассники».

"У людей старшего возраста огромный запрос на творчество и общение. Они не хотят проводить целые дни на диване перед телевизором, у них много энергии. Поэтому мы начали проводить танцевальные вечера для «серебряного» возраста. Не только в Рязани, но и городах области. Постепенно внедряем новые форматы и создаем клубы по интересам. Все мероприятия — возможности найти новых друзей, людей с похожими увлечениями, а также интересно и активно провести время", — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко.

Партия «Новые люди» запустила программу активного долголетия «Жить по-новому» в Рязанской области около полугода назад. Проект включает несколько направлений. Это танцевальные фестивали, творческие занятия, мастер-классы по садоводству, шахматный и литературный клубы. Ещё одно направление — развитие предпринимательства среди старшего поколения. Чтобы показать таланты и доказать, что успешно развивать свое дело в любом возрасте, «Новые люди» провели в Рязани большую ярмарку.

Особенно популярны для пенсионеров образовательные мероприятия. Часто людям старшего возраста сложно освоить современные технологии. Сторонники «Новых людей» помогают им разобраться, как, например, оплатить услуги ЖКХ, не простаивая в очереди, или записаться на приём к врачу с помощью смартфона. Важно, что каждую программу специально адаптируют под «серебряный» возраст.

«Мы открыли программу для старшего поколения „Жить по-новому“ сразу в 58 регионах — от Хабаровска до Калининграда. Доказываем, что энергия и интерес к жизни — вне возраста», — отмечает лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев.