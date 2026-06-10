В Рязанский кардиодиспансер поступило новое оборудование

В медучреждении появились четыре дефибриллятора. Два аппарата будут использовать в кардиологическом отделении для больных с острым инфарктом миокарда. Два других поступят в операционное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения и отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. «Наружные дефибрилляторы необходимы в экстренных случаях, чтобы спасти жизнь человека. Аппараты требуются для оказания помощи пациентам с фатальными нарушениями ритма сердца, такими как фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия», — отметил Александр Козминский.

В Рязанский кардиодиспансер поступило новое оборудование. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В медучреждении появились четыре дефибриллятора. Два аппарата будут использовать в кардиологическом отделении для больных с острым инфарктом миокарда. Два других поступят в операционное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения и отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

«Наружные дефибрилляторы необходимы в экстренных случаях, чтобы спасти жизнь человека. Аппараты требуются для оказания помощи пациентам с фатальными нарушениями ритма сердца, такими как фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия.

Также оборудование используется для кардиоверсии при фибрилляции и трепетании предсердий», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Александр Козминский.

Как уточнили в минздраве, ранее использовали подобные аппараты, но они устарели.