В Минпросвещения рассказали об увеличении бюджетных мест в колледжах в 2026 году

Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. По его словам, в 2026 году количество бюджетных мест в колледжах увеличится примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч. При этом, как отметил Желонкин, почти 60% из них приходится на технические профессии и специальности. Он добавил, что средний балл аттестата поступающих в колледжи составляет около 4,0.

Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин рассказал об увеличении бюджетных мест в колледжах в 2026 году. Об этом 10 июня он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, в 2026 году количество бюджетных мест в колледжах увеличится примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч.

При этом, как отметил Желонкин, почти 60% из них приходится на технические профессии и специальности.

Он добавил, что средний балл аттестата поступающих в колледжи составляет около 4,0.

Ранее стало известно, что больше всего бюджетных мест в приемную кампанию 2026 года выделено на медицинские и инженерные специальности, а также на педагогическое образование.