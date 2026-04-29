В Минобрнауки назвали приоритетные направления по числу бюджетных мест в 2026 году — медики, инженеры и педагоги

Всего на 2026/2027 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест. В рамках целевой квоты установлено свыше 83 000 мест, из них около 34 000 — на здравоохранение, 19 500 — на инженерные науки и 13 500 — на педагогику.

Больше всего бюджетных мест в приемную кампанию 2026 года выделено на медицинские и инженерные специальности, а также на педагогическое образование — почти 79 000 мест. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, передают «Известия».

