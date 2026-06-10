В МЧС рассказали о последствиях пожара в гараже в Касимове

Пожар произошел 9 июня. В результате огнем повреждена постройка по всей площади. Кроме того, уничтожен автомобиль. В тушении участвовали 15 человек, пять спецмашин. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет. Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Затон в Касимове.