В Рязанской области горел гараж с автомобилем

Инцидент произошел в микрорайоне Затон в Касимове. На кадрах видно, что гараж после пожара частично разрушен — огонь уничтожил крышу. Кроме того, повреждены ворота, стены, а также автомобиль. По словам очевидцев, на месте работали пожарные. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.