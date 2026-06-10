SuperJob: 14% рязанцев негативно относятся к испытательному сроку на работе

Большинство опрошенных, а именно 45%, воспринимают его спокойно, в то время как 35% относятся к данной HR-практике с пониманием. Интересно, что мнения мужчин и женщин по этому вопросу практически не различаются. Однако среди респондентов в возрасте 35-45 лет наблюдается более высокая доля тех, кто высказывает отрицательное отношение — 20%. Также испытательный срок чаще вызывает недовольство у обладателей среднего профессионального образования (18%) по сравнению с теми, кто закончил вуз (10%). Среди рязанцев с доходом от 150 тысяч рублей также наблюдается разнообразие мнений: 52% относятся к испытательному сроку спокойно, тогда как 18% выражают недовольство.

Лишь 14% рязанцев негативно относятся к испытательному сроку при трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Большинство опрошенных, а именно 45%, воспринимают его спокойно, в то время как 35% относятся к данной HR-практике с пониманием.

Интересно, что мнения мужчин и женщин по этому вопросу практически не различаются. Однако среди респондентов в возрасте 35-45 лет наблюдается более высокая доля тех, кто высказывает отрицательное отношение — 20%. Также испытательный срок чаще вызывает недовольство у обладателей среднего профессионального образования (18%) по сравнению с теми, кто закончил вуз (10%).

Среди рязанцев с доходом от 150 тысяч рублей также наблюдается разнообразие мнений: 52% относятся к испытательному сроку спокойно, тогда как 18% выражают недовольство. При этом те, кто уже проходил испытательный срок, реагируют на него более спокойно, в отличие от тех, кто не имел подобного опыта.