Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком
Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место. Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.
Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.
Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место.
Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.