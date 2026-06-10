Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком

Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место. Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.

Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место.

Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.