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Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком
Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место. Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.

Скульптура котов у Главпочтамта пропала вместе с люком. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

Пропажу недавно установленной скульптуры заметили утром в среду, 10 июня. Позже выяснилось, что «котов» перенесли на другое место.

Теперь скульптура располагается недалеко от скейт-парка.