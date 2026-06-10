Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни. Чурсина получила широкую известность благодаря главным ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река» и «Щит и меч». Людмила Чурсина удостоена множества наград, в том числе премии Минобороны в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство» (2016 год). В 2021 году получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2026 — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили 10 июня в соцсетях театра Российской Армии.

Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни.

Согласно данным с сайта «Кино-театр. ру», артистка в 1963 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). В том же году стала актрисой академического театра им. Евгения Вахтангова.

В 1965 году пришла в киностудию Ленфильм. До середины 1970-х годов играла только в кино. В 1974 вернулась на сцену, став актрисой Ленинградского Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1984 года — актриса Центрального академического театра Советской Армии (ныне ЦАТРА).

Людмила Чурсина удостоена множества наград, в том числе премии Минобороны в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство» (2016 год). В 2021 году получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2026 — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Чурсина получила широкую известность благодаря главным ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река» и «Щит и меч».

Фото: группа театра Российской Армии в «ВК».