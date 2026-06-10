Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
26°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.73 -1.53 10/06
ЦБ EUR 82.78 -2.5 10/06
Нал. USD 73.76 / 73.50 10/06 14:15
Нал. EUR 92.00 / 88.70 10/06 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 239
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 204
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 274
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина
Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни. Чурсина получила широкую известность благодаря главным ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река» и «Щит и меч». Людмила Чурсина удостоена множества наград, в том числе премии Минобороны в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство» (2016 год). В 2021 году получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2026 — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили 10 июня в соцсетях театра Российской Армии.

Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни.

Согласно данным с сайта «Кино-театр. ру», артистка в 1963 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). В том же году стала актрисой академического театра им. Евгения Вахтангова.

В 1965 году пришла в киностудию Ленфильм. До середины 1970-х годов играла только в кино. В 1974 вернулась на сцену, став актрисой Ленинградского Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1984 года — актриса Центрального академического театра Советской Армии (ныне ЦАТРА).

Людмила Чурсина удостоена множества наград, в том числе премии Минобороны в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство» (2016 год). В 2021 году получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2026 — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Чурсина получила широкую известность благодаря главным ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река» и «Щит и меч».

Фото: группа театра Российской Армии в «ВК».