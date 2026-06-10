Рязанский кожвендиспансер и Перинатальный центр изменят график работы в праздники

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере 12 июня будет выходной день. 13 июня с 9:00 до 15:00 пациентов примут детский клинико-диагностический центр, а также первое и второе поликлинические отделения. С 14 июня учреждение вернется к обычному графику работы. В Рязанском областном перинатальном центре 12 и 14 июня женские консультации и консультативно-диагностическая поликлиника работать не будут. 13 июня прием проведет дежурный врач с 8:00 до 14:00. Медико-генетическая консультация будет закрыта с 12 по 14 июня включительно.

Медицинские учреждения Рязани сообщили об изменении режима работы в связи с празднованием Дня России.

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере 12 июня будет выходной день. 13 июня с 9:00 до 15:00 пациентов примут детский клинико-диагностический центр, а также первое и второе поликлинические отделения. С 14 июня учреждение вернется к обычному графику работы.

В праздничные и выходные дни за консультацией можно обратиться к дежурному врачу в приемный покой диспансера.

Также о графике работы сообщил Рязанский областной перинатальный центр. 12 и 14 июня женские консультации и консультативно-диагностическая поликлиника работать не будут. 13 июня прием проведет дежурный врач с 8:00 до 14:00.

Медико-генетическая консультация будет закрыта с 12 по 14 июня включительно. При этом стационарная помощь в перинатальном центре продолжит оказываться круглосуточно. Госпитализация на роды и в отделение патологии беременности будет осуществляться через приемный покой родового отделения, а выписка мам и новорожденных пройдет в обычном режиме.