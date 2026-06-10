Рязанский коллектив выступил на Первом канале с песней про Львёнка и Черепаху

Шоу-группа «Блёстки» и оркестр РязГМУ имени Павлова выступили на Первом канале. Трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала. Коллективы приняли участие в программе «Доброе утро» и спели на московской ВДНХ. Их выступление стало прологом рассказа о юбилее киностудии «Союзмультфильм». Возрастное ограничение — 6+. Фото: скриншот эфира на Первом канале.