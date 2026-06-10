Рязанка погасила почти 320 тысяч рублей долга по 213 штрафам за нарушение ПДД

В Рязани возбудили 213 исполнительных производств на сумму 319 594,23 рублей в отношении жительницы города, не оплатившей свои штрафы вовремя. Судебные приставы вручили ей квитанцию на оплату задолженности и разъяснили последствия уклонения. Не желая лишиться своего автомобиля, рязанка нашла средства и полностью погасила долг.

Рязанка погасила почти 320 тысяч рублей долга по 213 штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В Рязани возбудили 213 исполнительных производств на сумму 319 594,23 рублей в отношении жительницы города, не оплатившей свои штрафы вовремя.

Судебные приставы вручили ей квитанцию на оплату задолженности и разъяснили последствия уклонения.

Не желая лишиться своего автомобиля, рязанка нашла средства и полностью погасила долг.