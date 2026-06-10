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Рязанцам рассказали, как правильно выбрать квас, чтобы не отравиться
Сюжет по теме опубликовала ГТРК «Ока». В эфире объяснили, как правильно выбрать место продажи напитка, чтобы не отравиться. Необходимо приобретать квас в таком стационарном ларьке, который имеет козырек, защищающий от прямых солнечных лучей. Продавец должен иметь спецодежду и медицинскую книжку. Отмечается, что напиток для покупателей в ларьках нужно наливать только в одноразовую посуду.

Рязанцам рассказали, как правильно выбирать точку продажи кваса. Сюжет по теме опубликовала ГТРК «Ока».

В эфире объяснили, как правильно выбрать место продажи напитка, чтобы не отравиться. Необходимо приобретать квас в таком стационарном ларьке, который имеет козырек, защищающий от прямых солнечных лучей. Продавец должен иметь спецодежду и медицинскую книжку. Отмечается, что напиток для покупателей в ларьках нужно наливать только в одноразовую посуду.

В сюжете напомнили, что квас полезен для организма. Напиток содержит витамины, аминокислоты, улучшает обмен веществ, работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

«Запах и наличие остатков зависит от способов его обработки. Нефильтрованный квас хранится недолго и может иметь естественный осадок. Фильтрованный — это очищенный от примесей. Пастеризованный — это квас, подверженный тепловой обработке для продления срока годности», — сообщил главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора регионального Роспотребнадзора Николай Федосеев.

Как рассказали в эфире, в домашних условиях квас необходимо хранить в плотно закрытой емкости, в темном месте при температуре не выше 12 °C и не больше двух суток.

Ранее рязанцам дали советы, как легче перенести жару.