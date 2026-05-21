Россиянам дали советы, как легче перенести жару

Она рекомендовала избегать ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя, чаще пить чистую воду, носить бутылку с водой и делать несколько глотков каждые 15-20 минут. Также врач посоветовала с 11 до 16 часов находиться в тени или в прохладном помещении, использовать солнцезащитный крем, выбирать одежду из натуральных тканей, не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках с UV-фильтром, а также отказаться от тяжёлой и жирной пищи в пользу овощей, зелени, ягод, нежирной рыбы и птицы.

