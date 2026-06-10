Roblox заработал в России без ограничений

В Минцифры заявили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. «Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента», — говорится в сообщении министерства.