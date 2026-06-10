Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
26°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.73 -1.53 10/06
ЦБ EUR 82.78 -2.5 10/06
Нал. USD 73.76 / 73.50 10/06 14:15
Нал. EUR 92.00 / 88.70 10/06 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 239
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 204
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 274
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Кубани 14-летняя школьница утонула во время катания на сапборде
В Краснодарском крае 14-летняя школьница погибла во время катания на сапборде. Трагедия произошла на Круглом озере в Горячем Ключе, сообщает SHOT. По данным источника, две девятиклассницы взяли сапборд у знакомого и отправились на воду, несмотря на то, что купальный сезон на озере еще не открыт. Девочки не использовали спасательные жилеты и другие средства безопасности. Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский подтвердил гибель подростка и выразил соболезнования родным и близким девочки.

В Краснодарском крае 14-летняя школьница погибла во время катания на сапборде. Трагедия произошла на Круглом озере в Горячем Ключе, сообщает SHOT.

По данным источника, две девятиклассницы взяли сапборд у знакомого и отправились на воду, несмотря на то, что купальный сезон на озере еще не открыт. Девочки не использовали спасательные жилеты и другие средства безопасности.

Во время катания школьницы перевернулись и оказались в воде. Обе не умели плавать. Одну из девочек удалось спасти благодаря помощи очевидцев, однако ее подруга погибла.

Очевидцы рассказали, что первой на помощь школьницам пришла женщина, которая находилась неподалеку на сапборде. Затем к спасению подключились люди на берегу.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский подтвердил гибель подростка и выразил соболезнования родным и близким девочки.

«Обращаюсь ко всем жителям, особенно к родителям. Пожалуйста, уделите самое серьезное внимание безопасности детей. Девочки катались на сап-борде без спасательных жилетов и страховочных средств. Одна из них не умела плавать. Купальный сезон на озере Круглом в настоящее время закрыт», — написал Сергей Белопольский в своих соцсетях.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники прокуратуры Краснодарского края.

Фото: соцсети Сергея Белопольского.