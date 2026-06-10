На Кубани 14-летняя школьница утонула во время катания на сапборде

В Краснодарском крае 14-летняя школьница погибла во время катания на сапборде. Трагедия произошла на Круглом озере в Горячем Ключе, сообщает SHOT. По данным источника, две девятиклассницы взяли сапборд у знакомого и отправились на воду, несмотря на то, что купальный сезон на озере еще не открыт. Девочки не использовали спасательные жилеты и другие средства безопасности. Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский подтвердил гибель подростка и выразил соболезнования родным и близким девочки.

В Краснодарском крае 14-летняя школьница погибла во время катания на сапборде. Трагедия произошла на Круглом озере в Горячем Ключе, сообщает SHOT.

По данным источника, две девятиклассницы взяли сапборд у знакомого и отправились на воду, несмотря на то, что купальный сезон на озере еще не открыт. Девочки не использовали спасательные жилеты и другие средства безопасности.

Во время катания школьницы перевернулись и оказались в воде. Обе не умели плавать. Одну из девочек удалось спасти благодаря помощи очевидцев, однако ее подруга погибла.

Очевидцы рассказали, что первой на помощь школьницам пришла женщина, которая находилась неподалеку на сапборде. Затем к спасению подключились люди на берегу.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский подтвердил гибель подростка и выразил соболезнования родным и близким девочки.

«Обращаюсь ко всем жителям, особенно к родителям. Пожалуйста, уделите самое серьезное внимание безопасности детей. Девочки катались на сап-борде без спасательных жилетов и страховочных средств. Одна из них не умела плавать. Купальный сезон на озере Круглом в настоящее время закрыт», — написал Сергей Белопольский в своих соцсетях.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники прокуратуры Краснодарского края.

Фото: соцсети Сергея Белопольского.