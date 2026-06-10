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На 62-м году жизни скончался актер из «Крестного отца» Энтони Гуидера
Актер Энтони Гуидера, известный зрителям по ролям в культовых фильмах «Крестный отец 3» и «Армагеддон», скончался в возрасте 61 года. По словам супруги артиста Вэлери, у Гуидеры внезапно остановилось сердце. Мужчина потерял сознание у себя дома и был срочно доставлен в больницу. Врачи три недели боролись за его жизнь, поддерживая организм с помощью аппарата жизнеобеспечения, однако позже приняли решение отключить его. За свою кинокарьеру Гуидера успел сняться более чем в трёх десятках проектов. Среди наиболее известных его работ — «Крестный отец 3», «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», «Армагеддон», а также эпизоды в популярных телесериалах «Скорая помощь» и «Звёздный путь: Дальний космос 9».

Актер Энтони Гуидера, известный зрителям по ролям в культовых фильмах «Крестный отец 3» и «Армагеддон», скончался в возрасте 61 года. Информацию о его смерти подтвердило издание TMZ.

По словам супруги артиста Вэлери, у Гуидеры внезапно остановилось сердце. Мужчина потерял сознание у себя дома и был срочно доставлен в больницу. Врачи три недели боролись за его жизнь, поддерживая организм с помощью аппарата жизнеобеспечения, однако позже приняли решение отключить его.

За свою кинокарьеру Гуидера успел сняться более чем в трёх десятках проектов. Среди наиболее известных его работ — «Крестный отец 3», «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», «Армагеддон», а также эпизоды в популярных телесериалах «Скорая помощь» и «Звёздный путь: Дальний космос 9».