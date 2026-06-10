Мошенники стали предлагать «онлайн-решение» ЕГЭ прям на самом экзамене

По его словам, наиболее распространенной схемой является продажа поддельных вариантов заданий ЕГЭ через Telegram-каналы и специализированные сайты. Цены на такие «слитые» экзамены варьируются от 3 до 15 тысяч рублей, однако, как правило, это либо фальшивка, либо устаревшие задания прошлых лет. Кроме того, мошенники предлагают «онлайн-решения» экзамена, обещая передавать ответы через мессенджеры во время самой сдачи. После получения предоплаты они часто исчезают или присылают неверные ответы. Важно отметить, что использование любых гаджетов на экзамене может привести к аннулированию результатов.

Мошенники активизировались в преддверии Единого государственного экзамена (ЕГЭ), предлагая ученикам ложные решения экзамена в режиме реального времени. Об этом сообщил Дмитрий Голендяев, член Омского отделения Ассоциации юристов России, передает РИА Новости.

По его словам, наиболее распространенной схемой является продажа поддельных вариантов заданий ЕГЭ через Telegram-каналы и специализированные сайты. Цены на такие «слитые» экзамены варьируются от 3 до 15 тысяч рублей, однако, как правило, это либо фальшивка, либо устаревшие задания прошлых лет.

Кроме того, мошенники предлагают «онлайн-решения» экзамена, обещая передавать ответы через мессенджеры во время самой сдачи. После получения предоплаты они часто исчезают или присылают неверные ответы. Важно отметить, что использование любых гаджетов на экзамене может привести к аннулированию результатов.

Также юрист отметил, что существуют схемы с «гарантированными» репетиторами, которые утверждают, что имеют связи в экзаменационных комиссиях и могут подготовить учеников к ЕГЭ за завышенную плату.