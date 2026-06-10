Минздрав обязали обеспечить двух инвалидов из Рязани лекарствами
Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению двух местных жительниц. Женщины — инвалиды, страдающие редким орфанным заболеванием, — пожаловались на необеспечение необходимым лекарством. Прокуратура обратилась в суд с исками, требуя от уполномоченного органа обеспечить заявителей дорогостоящим препаратом и взыскать компенсацию морального вреда. На данный момент итоговое судебное решение по исковым заявлениям не принято.
Минздрав обязали обеспечить двух инвалидов из Рязани лекарствами. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению двух местных жительниц. Женщины — инвалиды, страдающие редким орфанным заболеванием, — пожаловались на необеспечение необходимым лекарством.
Прокуратура обратилась в суд с исками, требуя от уполномоченного органа обеспечить заявителей дорогостоящим препаратом и взыскать компенсацию морального вреда. На данный момент итоговое судебное решение по исковым заявлениям не принято.