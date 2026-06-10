Минздрав обязали обеспечить двух инвалидов из Рязани лекарствами

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению двух местных жительниц. Женщины — инвалиды, страдающие редким орфанным заболеванием, — пожаловались на необеспечение необходимым лекарством. Прокуратура обратилась в суд с исками, требуя от уполномоченного органа обеспечить заявителей дорогостоящим препаратом и взыскать компенсацию морального вреда. На данный момент итоговое судебное решение по исковым заявлениям не принято.