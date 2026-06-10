Лавров выразил сомнения в возможности решения конфликта на Украине с участием ЕС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил скептицизм относительно возможности мирного разрешения конфликта на Украине с участием Европы. Об этом пишет Ura.ru. «Мало верится, что с Евросоюзом может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине», — сказал он. Лавров подчеркнул, что заявления европейских политиков о готовности к переговорам не следует воспринимать всерьез, и призвал не обращать внимания на их слова.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил скептицизм относительно возможности мирного разрешения конфликта на Украине с участием Европы. Об этом пишет Ura.ru.

«Мало верится, что с Евросоюзом может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что заявления европейских политиков о готовности к переговорам не следует воспринимать всерьез, и призвал не обращать внимания на их слова.