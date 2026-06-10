Центробанк предложили обязать согласовывать решения о ключевой ставке с Госдумой
С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он считает, что ЦБ нужно обязать согласовывать с Госдумой решения о ключевой ставке выше 7%. Миронов добавил, что данный порог выбран исходя из действующей инфляционной цели Банка России.
Центробанк предложили обязать согласовывать решения о ключевой ставке с Госдумой. Об этом пишет ТАСС.
С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он считает, что ЦБ нужно обязать согласовывать с Госдумой решения о ключевой ставке выше 7%.
Миронов добавил, что данный порог выбран исходя из действующей инфляционной цели Банка России.