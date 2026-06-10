18-летний рязанец обманул мать участника СВО на 2 млн рублей

Инцидент произошел в январе 2026 года. Неизвестные позвонили 76-летней рязанке, являющейся матерью участника СВО. Под предлогом скидки на услуги связи, а впоследствии представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они обманули ее на сумму 2 млн 470 тыс. рублей. Деньги у женщины забрал 18-летний рязанец, являющийся курьером мошенников. Отмечается, что на стадии следствия причиненный преступлением ущерб возмещен. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд.

18-летний рязанец обманул мать участника СВО на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Неизвестные позвонили 76-летней рязанке, являющейся матерью участника СВО. Под предлогом скидки на услуги связи, а впоследствии представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они обманули ее на сумму 2 млн 470 тыс. рублей.

Деньги у женщины забрал 18-летний рязанец, являющийся курьером мошенников.

Отмечается, что на стадии следствия причиненный преступлением ущерб возмещен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд.