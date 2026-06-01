Жители рязанского многоквартирного дома пожаловались на его состояние

По словам жителей, в доме № 8 на улице Крупской в подвале течет труба с горячей водой и канализационная труба. «В подъезде течет крыша, в квартирах начала появляться плесень. Управляющая компания два года не может устранить это. С приходом тепла вонизм стоит на весь подъезд невероятный, мы задыхаемся, дышать нечем», — отметили местные жители. Отмечается, что в управляющей компании рязанцам сообщили, что капитальный ремонт их дома запланирован на 2037 год. «На жалобы о неприятном запахе в УК не реагируют», — заключили местные.

