Врачи Рязанской ОДКБ спасли 14-летнего пианиста после тяжелого ДТП

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы имени Дмитриевой успешно спасли 14-летнего пианиста, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в медучреждении.

Отмечается, что у юного музыканта диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение затылочной области, гематому и кровоизлияние в мозг. Он поступил в реанимацию без сознания, и на протяжении трех недель медики боролись за его жизнь.

Команда врачей, включая реаниматологов, анестезиологов, нейрохирургов, неврологов и реабилитологов, работали над лечением мальчика. Как сообщила Дарья Шишкина, заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации, уже в медикаментозном сне началось восстановление. Первым этапом стала вертикализация с помощью специальной кровати, что помогло постепенно приподнять голову пациента.

Кроме того, пострадавшему проводили занятия по артикуляционной гимнастике с логопедом, чтобы он научился заново глотать. Сначала его кормили через трубочку, а затем — с ложки. Благодаря занятиям с психологом и тренировкам на специальных аппаратах, подросток восстановил моторику. На второй неделе стационара он смог сыграть на синтезаторе.

«Это веселый и позитивный ребенок, который никогда не сдавался. Он очень хотел побыстрее встать, и у него это получилось. Мальчик ушел от нас практически здоровым и мечтает продолжать играть на пианино», — добавила Дарья Шишкина.