В возрасте 88 лет скончалась заслуженная артистка России Лариса Жуковская

1 июня в возрасте 88 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская, актриса труппы МХАТ им. Горького. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в театре.

«Сегодня не стало Ларисы Александровны», — отметил собеседник агентства.

Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года и в 1959 году окончила ГИТИС, обучаясь на курсе И. М. Раевского. С 1961 года она была частью труппы МХАТ им. М. Горького и за свою карьеру создала множество колоритных персонажей, отражающих различные социальные слои.

Актриса запомнилась детям разных поколений по легендарной мхатовской постановке «Синяя птица», где исполняла роли Внучки, Светы и Матери. Роль соседки Берленго она получила от учеников К. С. Станиславского.

Фото: АГН «Москва» / Киселев Сергей.