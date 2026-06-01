В Рязанской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» проходит Всероссийская акция «Вода России»

Министерство природопользования Рязанской области информирует об участии региона в ежегодной Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Она проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Акция «Вода России» проходит в регионах страны ежегодно по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ее цель — очистка от мусора берегов рек и водоемов, водоохранных зон, мест массового отдыха, а также формирование у населения бережного отношения к водным объектам.

По словам губернатора Павла Малкова, акция «Вода России» — один из крупнейших экологических проектов в стране:

«Жители региона принимают в ней самое активное участие. Ежегодно проходит более 100 мероприятий по оздоровлению рек и озер. Это часть нашей общей работы по сохранению природы. Ведем ее в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“. Очень приятно, что в этой работе у нас всегда много сторонников и единомышленников», — отметил Павел Малков.

В 2026 году акция «Вода России» в Рязанской области стартовала в апреле и завершится в октябре. С начала сезона к ней уже присоединились Михайловский, Скопинский, Шацкий, Сапожковский, Чучковский округа и город Рязань. Активное участие принимают студенты и школьники, представители общественных организаций, предприятий и активисты волонтерских организаций. В настоящее время общая протяженность очищенной от мусора береговой линии рек, озер и других водоемов составляет свыше 9 км.

Одно из мероприятий акции прошло в Шиловском районе. Сотрудники отдела водных ресурсов минприроды Рязанской области совместно с администрацией Борковского сельского поселения и представителями филиалов ООО «Газпром ПХГ» — «Касимовское УПХГ» и «Московское УАВР и КРС» организовали субботник на берегу озера Святого, расположенного вблизи села Борки. Участники акции собрали 3,6 кубометра бытового мусора. Протяженность убранной береговой линии составила 1,3 км.