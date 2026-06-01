В Рязанской области стартовала всероссийская акция «Коробка храбрости»

Акция создана в помощь детям, проходящим длительное лечение в больницах. Отмечается, что в прошлом году рязанцы собрали более 15 тысяч игрушек, книг и развивающих наборов. Их передали в детские больницы Рязанской области, а также в учреждения подшефных регионов. До 1 июля каждый может принести в пункты сбора игрушки, книги, канцтовары, конструкторы и товары для творчества. Сделать это можно: в штабе общественной поддержки «Единой России» (Рязань, ул. Горького, 49А), в многофункциональном семейном центре (Рязань, ул. Горького, д.1).

В Рязанской области стартовала всероссийская акция «Коробка храбрости». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

