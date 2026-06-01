В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В Рязанской области начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. В 2026 году ЕГЭ сдают более 4,4 тысячи человек, пишет ИД «Пресса». 1 июня экзамены по химии написали более 600 участников, по истории — около 690, по литературе — свыше 270 человек. Для проведения испытаний в регионе организовали 20 пунктов проведения экзаменов. Результаты первых экзаменов выпускники узнают не позднее 16 июня.

Следующим предметом станет русский язык. Экзамен пройдет 4 июня. Основной период ЕГЭ продлится до 9 июля с учетом резервных дней и возможности пересдать один предмет по выбору.