В Рязанской области мужчина избил и пытался похитить человека

Инцидент произошел 29 мая в Михайловском округе. 41-летний мужчина приехал к дому знакомого, с которым у него был конфликт, подбежал к нему и начал избивать. Во время избиения мужчина угрожал убить оппонента, а после потащил его к своему авто. Свидетелями этого стали местные жительницы, они вызывали на место полицейских. В это время нападавший скрылся. Его объявили в розыск. Мужчину нашли на территории Московской области. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

