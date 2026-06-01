В Рязанской области грузовик раздавил мужчину

ДТП произошло 31 мая, примерно в 00:45, на 220-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. 37-летний житель Дагестана, управляя грузовым автомобилем «Рено», наехал на 68-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.