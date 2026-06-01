В Рязани произошло массовое отключение воды 1 июня
Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: 1-я ул. Механизаторов 1, 1 корп.1, 1б, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а (МБОУ Школа № 38 (филиал)), 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38; 2-я ул. Механизаторов 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Дачная (п. Соколовка) 1, 1а с/т «любитель», 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Железнодорожная (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп.1; Заречная (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Ленпоселок (пос. Соколовка) 1, 1а, 2, 3, 4; Луговая (п. Соколовка) 1, 2, 3; Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; и т. д.
В Рязани произошло массовое отключение холодной воды 1 июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- 1-я ул. Механизаторов 1, 1 корп.1, 1б, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а (МБОУ Школа № 38 (филиал)), 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38;
- 2-я ул. Механизаторов 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
- Дачная (п. Соколовка) 1, 1а с/т «любитель», 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 55, 65;
- Железнодорожная (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8, 9, 9 корп.3, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55 корп.1, 55 корп.2, 56, 56а, 56б, 57, 58, 59, 60, 61;
- Заречная (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- Ленпоселок (пос. Соколовка) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
- Луговая (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13, лит. а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
- Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80;
- Озерная (Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Полевая (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
- Попова (п. Соколовка) 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9 корп.1, 10, 11, 11 корп.40, 12, 13, 13 корп.1, 14 корп.1, 15, 16, 17, 17 корп.1, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55;
- проезд Ушинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;
- Садовая (п. Соколовка) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Тепличная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 25;
- Ушинского 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 11 корп.1, 12, 12 корп.1, 13, 13 корп.1, 14, 15, 16;
- Школьная (п. Соколовка) 1, 2, 3, 3 корп.1, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.