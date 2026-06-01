В Рязани приостановили движение нескольких троллейбусов

В администрации рассказали, что в Рязани приостановили движение троллейбусов маршрутов №№ 4,9 и 16. Мера связана с обрывом контактных проводов на пересечении улицы Октябрьской и проезда Шабулина. Отмечается, что провода оборвал грузовой автомобиль. «По маршруту № 9 продолжают работу 3 троллейбуса, двигающиеся автономным ходом. В течение 2 часов работы планируют завершить», — отметили в мэрии.