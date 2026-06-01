В Рязани отремонтировали лестничные сходы на мосту через Лыбедь

В Рязани продолжаются плановые работы по ремонту лестничных сходов. На мосту через Лыбедь на улице Маяковского подрядная организация по гарантии восстановила лестничные сходы: разрушенное покрытие ступеней заменили, и теперь спуск стал безопаснее для пешеходов. Параллельно аналогичные работы идут на Театральной площади. Один из лестничных спусков уже восстановлен, сейчас подрядчик занимается ремонтом второго.

Полностью завершить работы планируют до конца месяца.